iPhone 16 Pro: problemi di reattività del touchscreen

Un numero sempre maggiore di acquirenti del nuovo iPhone 16 Pro, presentato da Apple a inizio mese, sta segnalando problemi di reattività del touchscreen. In particolare, molti riferiscono che tocchi e swipe sullo schermo vengono ignorati, con conseguenti difficoltà durante lo scorrimento, la pressione dei pulsanti o la digitazione sulla tastiera virtuale.

iPhone 16 Pro e il bug del touchscreen

Le segnalazioni sono numerose e il problema pare essere diffuso, ma in base a quanto emerso sino ad ora si ritiene che si tratti di un bug di natura software piuttosto che di un difetto hardware.

Andando più in dettaglio, il problema sembra derivare dall’algoritmo di reiezione dei tocchi accidentali implementato in iOS 18. Questo sistema, concepito per evitare tocchi involontari, sarebbe eccessivamente sensibile, talmente tanto da finire per ignorare anche tocchi voluti dagli utenti.

L’accoppiata dell’algoritmo con l’estrema sottigliezza delle cornici del display di iPhone 16 Pro andrebbe poi tutto in tilt. Le conici più sottili, infatti, rendono più facile per la pelle entrare in contatto con i bordi del display, attivando involontariamente il sistema di reiezione, soprattutto quando lo smartphone viene usato senza una cover.

Il malfunzionamento andrebbe a verificarsi in special modo quando il dito viene appoggiato vicino al tasto Camera Control, anche se tutti e quattro i bordi dello schermo sembrerebbero essere coinvolti. Quando il bug si manifesta, lo schermo ignora tutti i nuovi tocchi per alcuni secondi, causando la mancata esecuzione dei comandi desiderati.

La problematica pare presentarsi solo quando lo smartphone è sbloccato e in uso attivo. Quando il dispositivo è bloccato, invece, il problema non si presenta.