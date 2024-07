iPhone 16 Pro: produzione anche in India per la prima volta

A quanto sembra, Apple ha deciso, per la prima volta in assoluto, di produrre le versioni Pro dei suoi futuri smartphone anche in India. Il riferimento, per la precisione, è ad iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, ovvero i dispositivi che saranno annunciati questo autunno dall’azienda.

iPhone 16 Pro: produzione in India fin dal primo giorno

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, Apple ha cominciato a produrre iPhone in India nel 2017 con Phone SE. A partire da quel momento, ha progressivamente incrementato le sue attività di assemblaggio nel paese, includendo altri modelli, tra cui iPhone 13 e iPhone 14. Tuttavia, la produzione di questi modelli in India è sempre iniziata a distanza di tempo dal lancio globale. Questo modus operandi è stato poi modificato con l’avvento di iPhone 15 e 15 Plus, che sono stati fabbricati e resi disponibili in India fin dal primo giorno del loro rilascio globale.

Adesso, invece, il colosso di Cupertino prevede di produrre i nuovi iPhone 16 Pro e 16 Pro Max in India entro fine anno. A gestire il tutto sarà lo storico partner Foxconn, presso lo stabilimento di Sriperumbudur, nel Tamil Nadu. Il processo di New Product Introduction (NPI) inizierà presto, con la produzione di massa prevista per il lancio dei dispositivi.

Da tenere presente che questa mossa è parte della strategia di Apple di diversificare la sua catena di fornitura, riducendo il più possibile la sua dipendenza dalla Cina e potenziando le capacità produttive in India. L’azienda ha intenzione di produrre un quarto di tutti i suoi iPhone in India nei prossimi anni e il governo si sta attivando il più possibile per incentivare la cosa.