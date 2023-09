iPhone 16: ProMotion anche sui modelli di fascia bassa

Nelle ultime ore è un susseguirsi di voci di corridoio riguardo i futuri iPhone 16 di Apple. Infatti, unitamente alle voci relative all’implementazione di un nuovo pulsante e quelle riguardanti il processore, si discute pure dell’adozione del ProMotion pure sui modelli base e Plus.

iPhone 16: ProMotion sui modelli base e Plus

Attualmente, infatti, la frequenza di aggiornamento variabile per i display di dei modelli base dei nuovi iPhone 15 è ancora ferma ai 60Hz, ma con l’avvento della futura generazione di smartphone si dovrebbe arrivare a 120 Hz. Inoltre, qualora ciò si verificasse effettivamente e come già verificatosi per iPhone 15, le cornici dei display dovrebbero essere ulteriormente ridotte e ancora di più, ovviamente, sui modelli Pro.

In merito al modello top di gamma, invece, torna sulla cresta dell’onda l’ipotesi che possa chiamarsi Ultra invece che Pro Max e dovrebbe poter contare su due fotocamere posteriori più piccole e disposte in linea invece che a triangolo, il che, è però bene tenerlo a mente, potrebbe far perdere allo smartphone di casa Apple la sua riconoscibilità.

Insieme ai dettagli in questione, sono state diffuse informazioni per quel che concerne i processori dei modelli Pro. Gli smartphone dovrebbero avere in dotazione un processore A18 Pro, sempre realizzato da TSMC con un processo a 3 nm di seconda generazione.

Da tenere presente che, chiaramente, al momento si tratta solo e soltanto di indiscrezioni e che mancando circa un anno all’avvento dei nuovi device è altamente probabile che tali indicazioni possano alla fine rivelarsi imprecise o che comunque i piani di Apple possano subire cambiamenti per le più disparate ragioni.