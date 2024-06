iPhone 16: svelate le dimensioni di tutti i modelli

Questo autunno, Apple toglierà i veli alla nuova gamma dei suoi smartphone: gli iPhone 16. Al momento, non vi sono ancora informazioni ufficiali, ma sono già circolate molteplici indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche dei futuri “melafonini”. A tal proposito, nelle scorse ore sono state diffuse quelle che dovrebbero essere le dimensioni esatte di tutti e quattro i modelli.

iPhone 16: ecco le dimensioni esatte di tutti e quattro i modelli

A rendere noto il tutto è stato il noto leaker Majin Bu su X. Si tratta della prima volta in assoluto che si ha un quadro completo per tutti i device della nuova gamma, ovvero: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

Ecco, dunque, le dimensioni riferite, con un confronto con i modelli attuali, per contesto.

iPhone 16: 147,63 x 71,62 x 7,8 mm

147,63 x 71,62 x 7,8 mm iPhone 16 Plus: 160,88 x 77,75 x 7,8 mm

160,88 x 77,75 x 7,8 mm iPhone 16 Pro: 149,61 x 71,45 x 8,25 mm

149,61 x 71,45 x 8,25 mm iPhone 16 Pro Max: 163,03 x 77,58 x 8,25 mm

In buona sostanza, i modelli base e Plus dei nuovi smartphone dovrebbero avere le stesse dimensioni dei corrispettivi modelli di iPhone 15. La differenza di qualche millimetro emerge invece con i modelli Pro e Pro Max che risultano essere di dimensioni maggiori rispetto agli attuali iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, che misurano rispettivamente 146,6 x 70,6 x 8,25 mm e 159,9 x 76,7 x 8,25 mm.

Sempre in base alle informazioni fornite dal leaker si apprende altresì che sono state apportate modifiche ai moduli fotografici principali: per i due modelli Pro rimarranno squadrati e sempre con gli spigoli smussati, mentre per i modelli base e Plus si torna a un layout con le due fotocamere organizzate in verticale.