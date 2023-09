iPhone 16: tutti i modelli avranno il chip A18

I nuovi iPhone 15 sono stati annunciati da pochissimo, ma in Rete stanno già impazzando svariate indiscrezioni riguardo i futuri iPhone 16 che Apple introdurrà il prossimo anno. A tal riguardo, nelle scorse ore si è appreso che tutti e quattro i modelli che andranno a comporre la futura gamma avranno in dote il chip A18, contrariamente a quanto precedentemente ritenuto.

iPhone 16: chip A18 per tutti!

A rendere nota la notizia è stato l’analista Jeff Pu, solitamente informato da fonti interne alle catene di approvvigionamento e proprio per questo ritenuto piuttosto affidabile.

In una nota di ricerca con la società di investimento Haitong International Securities, l’analista ha asserito infatti che il chip A17 Pro deve essere considerato come un design di transizione e che per iPhone 16 ci si aspetta che tutti i modelli portino in dote il chip A18, sull’N3E di TSMC.

Per la precisione, iPhone 16 e 16 Plus dovrebbero avere il chip A18, mentre i modelli 16 Pro e 16 Pro Max dovrebbero avere il chip A18 Pro.

Dato che l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus sono dotati del chip A16 Bionic, il passaggio al chip A18 per i modelli base e Plus successivi sarebbe notevole.

N3E si riferisce al processo di fabbricazione di chip a 3 nm di seconda generazione di TSMC, che è meno costoso e ha migliorato la resa rispetto al processo a 3 nm di prima generazione di TSMC, N3B, il quale viene sfruttato per il chip A17 Pro nei modelli Pro di iPhone 15.

Considerando tuttavia che al lancio della linea di iPhone 16 manca circa un anno, in merito ai nomi di marketing, Pu sta probabilmente facendo un’ipotesi, per cui resta da vedere se il colosso di Cupertino andrà effettivamente avanti con il marchio A18 e A18 Pro.