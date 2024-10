iPhone 16: vendite in linea con le aspettative di Apple

La nuova gamma iPhone 16 di Apple è stata immessa sul mercato da qualcuno settimane e come di consueto in questo periodo cominciando ad essere diffusi i primi report riguardo la catena di approvvigionamento che consentono di farsi un’idea più o meno chiara di come stanno andando le vendite. A tal riguardo, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo ha condiviso notizie positive, informando le che vendite degli smartphone sono in linea con le aspettative dell’azienda.

iPhone 16: le vendite rispecchiano le aspettative di Apple

Andando più in dettaglio, Kuo sottolinea che, sebbene la domanda per iPhone 16 base e 16 Plus è stata “fiacca” rispetto allo scorso anno, i modelli Pro continuano a registrare performance decisamente positive. La cosa non costituisce una gran sorpresa, visto e considerando che da alcuni anni a questa parte gli utenti tendono a preferire le versioni premium per le loro funzionalità avanzate e per le novità introdotte di anno in anno.

Un altro dato molto interessante è che i fornitori sono stati invitati a continuare la produzione dei due modelli Pro durante la festività del National Day in Cina, indice del fatto che la domanda per questi modelli sta effettivamente rispettando le attese del colosso di Cupertino.

Ovviamente vi è ancora parecchia incertezza su come si evolveranno effettivamente le vendite dell’iPhone 16 nel corso dell’anno. Dati maggiormente concreti arriveranno probabilmente a fine mese, quando il gruppo capitanato da Tim Cook rilascerà il report sugli utili trimestrali.

Da tenere presente che Apple non comunica direttamente i numeri di vendita, ma i report sulla riduzione o l’aumento della produzione di componenti sono spesso un indicatore molto attendibile.