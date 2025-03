iPhone 16e: effettuato il primo teardown

Apple ha da poco lanciato l’iPhone 16e e come di consueto in queste circostanze si attendono i vari teardown per scoprire dettagli inediti riguardo le componenti interne. A questo proposito, il canale YouTube REWA Technology ha pubblicato un video dettagliato del primo smontaggio dello smartphone, visibile dopo il salto, confermando alcune novità interessanti a cui l’azienda aveva solo accennato durante la presentazione ufficiale.

iPhone 16e completamente smontato

Uno degli aspetti principali emersi dal tardown riguarda la batteria. Apple aveva dichiarato che il design interno dell’iPhone 16e era stato rivisto per poterne inserire una più capiente e adesso si conoscono i numeri esatti. Lo smartphone dispone di una batteria da 4.005 mAh, superiore del 12% rispetto ai 3.561 mAh dell’iPhone 16 standard. In termini di wattora, l’iPhone 16e dispone di una batteria da 15,55 Wh, rispetto ai 13,83 Wh dell’iPhone 16.

Oltre a ciò, si scopre che il colosso di Cupertino ha adottato una nuova tipologia di adesivo per fissare la batteria, come già fatto su iPhone 16 e 16 Plus, il quale può essere rimosso facilmente grazie a una corrente elettrica a basso voltaggio.

Viene poi confermata la presenza del chip A18, unitamente che quella del tanto chiacchierato modem C1, novità emblematica che segna un ulteriore passo verso l’indipendenza tecnologica di Apple. Il teardown evidenzia altresì l’assenza dei magneti MagSafe per la ricarica wireless e l’utilizzo degli accessori.

Per quanto riguarda le riparazioni e le sostituzioni, il teardown suggerisce che il chip A18 sarà più difficile da rimuovere rispetto a quanto invece era possibile fare con le generazioni precedenti.