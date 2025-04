iPhone 16e: le vendite stanno andando alla grande

Nuovi dati forniti da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) suggeriscono che l’iPhone 16e di Apple è partito decisamente alla grande, catturando il 7% delle vendite di tutti gli iPhone negli Stati Uniti nel suo primo trimestre parziale di disponibilità. Il nuovo smartphone di fascia media del colosso di Cupertino ha pertanto superato la quota dell’iPhone SE nello stesso trimestre dell’anno scorso.

iPhone 16e sta conquistando il mercato

Andando più in dettaglio, l’intera gamma di iPhone 16 ha rappresentato il 74% delle vendite totali degli smartphone della “mela morsicata” negli Stati Uniti nel trimestre di marzo 2025. Si tratta di un marcato aumento rispetto alla quota del 68% detenuta dai quattro modelli di iPhone 15 durante lo stesso periodo del 2024.

Mentre il 16e ha guidato gran parte di questa crescita, i dati del CIRP mostrano alcuni cambiamenti sorprendenti in tutta la gamma. L’iPhone 16 standard ha visto una bella spinta, salendo al 20% delle vendite rispetto a solo il 14% per l’iPhone 15 nel trimestre dell’anno precedente.

Nel mentre, i modelli di fascia alta di Apple hanno avuto un declino inaspettato. L’iPhone 16 Pro e il 16 Pro Max insieme hanno rappresentato il 38% delle vendite di iPhone, in calo rispetto al 45% per i modelli iPhone 15 Pro dell’anno precedente. In particolare, l’iPhone 16 Pro è sceso dal 22% al 17% della quota di mercato.

I numeri suggeriscono che il rafforzamento di Apple delle sue offerte di fascia media potrebbe complessivamente funzionate, con più acquirenti che scelgono l’iPhone 16 standard rispetto ai modelli Pro più costosi. Allo stesso tempo, il 16e sembra attirare l’attenzione di coloro che in precedenza avrebbero potuto optare per modelli più vecchi.

Gli iPhone legacy, ovvero i modelli che hanno più di un anno, poi, sono scesi al 26% delle vendite negli Stati Uniti, in calo rispetto al 32% dell’anno precedente.