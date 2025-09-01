iPhone 17: addio alla SIM fisica in ancora più paesi

Una fonte vicina ad Apple ha riferito nelle scorse ore che per gli iPhone 17, a cui saranno tolti i veli durante l’evento dedicato di domani, l’azienda intende rimuovere completamente il supporto per la SIM fisica in ancora più paesi.

iPhone 17: niente slot per la SIM fisica in ancora più paesi

Andando più nello specifico, pare che i dipendenti retail presso i Rivenditori Autorizzati Apple nell’UE siano ora tenuti a completare un corso di formazione relativo agli iPhone con supporto eSIM entro venerdì 5 settembre. Ci sono 27 paesi nell’UE, tra cui l’Italia.

Le informazioni sulla formazione sono disponibili nell’app SEED di Apple, che viene utilizzata dai dipendenti sia negli Apple Store che nei rivenditori autorizzati in tutto il mondo, per cui è plausibile che il corso relativo all’eSIM si estenda oltre l’UE.

Da tenere presente che negli Stati Uniti già tutti i modelli di iPhone 14 e successivi non dispongono di uno slot per schede SIM, affidandosi esclusivamente alle eSIM. Apple, però, deve ancora rimuovere lo slot per la scheda SIM in qualsiasi altro paese e alla luce di quanto emerso è probabile che comincerà a farlo con la serie iPhone 17.

Ad ogni buon conto, è altamente probabile che l’iPhone 17 Air non disporrà di uno slot per schede SIM nella maggior parte se non in tutti i paesi a causa del suo design ultrasottile che, appunto, concede minore spazio alla componentistica. Anche i modelli 17, 17 Pro e 17 Pro Max potrebbero seguire lo stesso destino, con alcune eccezioni, ad esempio per la Cina, dove il mercato impone ancora la SIM fisica.