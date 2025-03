iPhone 17 Air: la cover conferma il design della fotocamera

L’iPhone 17 Air, ovvero quello che dovrebbe essere lo smartphone di Apple più sottile di sempre e che dovrebbe far parte della futura gamma di “melafonini”, porterà in dote un nuovo design della fotocamera con Camera Bar orizzontale, richiamano lo stile dei Google Pixel. La cosa era già stata vociferata settimane addietro, ma ora pare essere confermata dalla foto di una presunta custodia che è stata condivisa nelle scorse ore.

iPhone 17 Air: Camera Bar orizzontale confermata dalla cover

A diffondere l’immagine, visibile in alto e in maniera dettagliata in fonte, è stato Sonny Dickson mediante un post su X. “Se non sapessimo che si tratta di un iPhone, potremmo pensare a una cover per Google Pixel” ha commentato il noto leaker.

Si tratta di un cambio radicale rispetto al design a isola delle fotocamere degli attuali iPhone, che da anni si basano su un modulo verticale o quadrato. L’iPhone 17 Air, dunque, si distinguerà nettamente da tutti gli altri proprio per la presenza di una barra orizzontale che coprirà l’intera larghezza della parte superiore del retro del dispositivo.

Unitamente a ciò, l’immagine conferma ulteriori dettagli chiave del dispositivo, tra cui il nuovo Camera Control Button, il fatto che il dispositivo sia effettivamente ultra-sottile e la presenza di MagSafe, oltre che quella del già noto tasto Azione.

Oltre a questi dettagli, l’iPhone 17 Air dovrebbe includere un display da 6,6 pollici con refresh rate a 120Hz (ProMotion), Dynamic Island, chip A19, chip modem C1.

Lo slot SIM fisico dovrebbe essere assente in tutto il mondo, confermando la definitiva transizione verso le eSIM.