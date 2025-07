iPhone 17 Air: nuova colorazione Barely Blue

Questo settembre Apple annuncerà la nuova gamma iPhone 17 e tra i dispositivi in arrivo dovrebbe figurare anche l’inedito e ampiamente chiacchierato iPhone 17 Air, una variante ultra-sottile dello smartphone dell’azienda. A tal riguardo, secondo il noto leaker cinese Fixed Focus Digital, il colore principale del dispositivo sarà un azzurro chiarissimo, quasi indistinguibile dal bianco in alcune condizioni di luce, andando ad avvalorare quanto già asserito nelle scorse ore.

iPhone 17 Air: il colore principale sarà un azzurro chiarissimo

La colorazione in questione, definita “Barely Blue”, va a richiamare sfumature che sono state già viste in precedenza su altri prodotti della “mela morsicata”, come il Sierra Blue di iPhone 13 Pro o il Sky Blue dei nuovi MacBook Air M4. Trattasi di tonalità piuttosto delicate, studiate per generare una variazione sensibile in base alla luce ambientale, donando un aspetto elegante e al tempo stesso non invadente.

Il leaker dichiara testualmente sul social network Weibo: “Il blu sarà probabilmente il colore principale di iPhone 17 Air questa volta. È diverso da tutti i blu precedenti visti su iPhone. Questo è molto chiaro… Senza luce, sembra bianco.”

Da tenere presente che questa scelta cromatica non è un caso. Negli ultimi anni, la “mela morsicata” ha progressivamente abbandonato i colori troppo accesi sugli iPhone di fascia media e alta, preferendo su tinte più neutre e ricercate.

Chiaramente occorre tenere presente che per il momento non vi è ancora nulla di ufficialmente confermato da parte del gruppo capitanato da Tim Cook, pertanto tutte le informazioni pervenute sono da prendere con le pinze, come si suol dire.