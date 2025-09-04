iPhone 17 Air, Pro e Pro Max avranno 12 GB di RAM

Con l’arrivo della serie iPhone 17, Apple sembra pronta a fare un salto deciso sul fronte delle prestazioni. Secondo le ultime analisi di TrendForce, tre modelli su quattro, iPhone 17 Air, Pro e Pro Max, saranno equipaggiati con 12 GB di RAM.

Il modello base, invece, avrà “solo” 8 GB, come già accadeva con l’iPhone 16. Una scelta che segna una netta distinzione tra le varianti entry-level e quelle pensate per sfruttare al massimo Apple Intelligence e le nuove funzioni AI. La strategia Apple è lampante: l’intelligenza artificiale avanzata sarà solo per i modelli costosi.

iPhone 17: più RAM per Air, Pro e Pro Max, la versione base resta indietro

L’aumento della RAM non è solo una questione di numeri. Con 12 GB a disposizione, i modelli Air, Pro e Pro Max potranno gestire meglio il multitasking, le app fotografiche più pesanti e le elaborazioni AI in tempo reale. Il modello Air, in particolare, sarà il primo iPhone ultrasottile di Apple, pensato per chi cerca eleganza e prestazioni in un formato compatto.

Le previsioni di vendita e il nuovo ciclo di design

Apple si prepara a un ciclo di riprogettazione triennale, con l’iPhone 17 come punto di partenza. Secondo le proiezioni, le spedizioni cresceranno del 3,5% rispetto alla serie precedente, con 8-10 milioni di unità previste nel 2025 e fino a 25 milioni nel 2026.

Il design dovrebbe restare simile, salvo per lo spessore del modello Air e un aggiornamento della fotocamera frontale a 24 MP su tutta la linea.

Un misterioso iPhone 17 Pro fa capolino online

Mentre Apple mantiene il massimo riserbo, un utente ha condiviso le immagini di un presunto iPhone 17 Pro, mostrando un design leggermente rivisitato. Il keynote “Awe Dropping” del 9 settembre promette di svelare tutti i dettagli, compresi i prezzi e le configurazioni definitive. I fan della Mela dovranno attendere ancora qualche giorno.