iPhone 17: alcuni modelli si graffiano facilmente

I nuovi iPhone 17 propongo un design decisamente accattivante e nei drop test stanno dimostrando sufficiente resistenza, ma a quanto pare sono parecchio soggetti ai graffi, o almeno così sembrerebbe per alcuni modelli.

iPhone 17: i modelli Pro, Pro Max e Air sono soggetti a graffi

Ci sono molteplici foto e testimonianze sul Web di unità demo presenti negli Apple Store in diverse città del mondo, tra cui New York, Hong Kong, Shangai e Londra, che sembrano essere messe piuttosto male dopo sole 24 ore di esposizione al pubblico, con alcuni device danneggiati anche in maniera abbastanza seria, con rigature profonde e angoli sbeccati.

I graffi parebbero essere maggiormente evidenti sui modelli con finiture più scure, tra cui iPhone 17 Pro e 17 Pro Max in Blu profondo e iPhone Air in Nero siderale.

Gli iPhone 17 Pro presentano un corpo in alluminio, con un’area Ceramic Shield simile al vetro sul retro dei dispositivi, mentre i precedenti iPhone 16 Pro hanno una cornice in titanio con un retro in vetro. Il titanio e il vetro sono più resistenti rispetto all’alluminio, pertanto è comprensibile che gli iPhone 17 Pro possano essere più inclini ai graffi.

Per quanto riguarda iPhone Air, il dispositivo è dotato di una cornice in titanio con un retro in ceramica simile al vetro, ma evidentemente alcuni graffi sono ancora visibili sulla finitura scura.

Naturalmente occorre considerare che non tutti i clienti che visitano un Apple Store sono così attenti con i modelli di iPhone esposti così come lo sarebbero con il loro iPhone personale, per cui la situazione va contestualizzata, ma quanto si sta verificando resta comunque un buon promemoria per prestare particolare accortezza verso i nuovi “melafonini”.