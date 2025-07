iPhone 17: ancora conferme sul nuovo design del MagSafe

Da qualche tempo circolano voci secondo cui Apple intende rivedere il design del MagSafe con l’avvento della nuova gamma iPhone 17 attesa per settembre. A tal riguardo, nelle scorse ore è emersa un’immagine, sfortunatamente di qualità piuttosto bassa, che va a confermare la cosa.

iPhone 17: una nuova immagine conferma le modifiche al MagSafe

Andando maggiormente nello specifico, utente noto come UnclePan sulla piattaforma di social media cinese Weibo questa settimana ha postato un’immagine, visibile di seguito e più in dettaglio mediante il link in fonte, di custodie MagSafe di terze parti che apparentemente sono per iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max.

Sulle custodie per iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, il layout del MagSafe è leggermente cambiato, con i magneti che non formano più un cerchio completo su quei dispositivi. Sul normale iPhone 17 e sul modello Air, tuttavia, il design del MagSafe risulta essere invariato rispetto ai precedenti modelli di iPhone.

Da tenere presente che, secondo le indiscrezioni, il nuovo design del MagSafe sarebbe dovuto a una nuova colazione del logo Apple sul retro, a causa del bumper della fotocamera posteriore più grande. Il nuovo design del MagSafe garantirebbe che il logo della “mela moriscata” resti completamente visibile quando questi dispositivi sono coperti da una custodia MagSafe.

Ad ogni buon conto, attualmente non vi è ancora nulla di ufficialmente confermato da parte di Apple, per cui tutte le informazioni in questione, per quanto verosimili possano apparire, vanno comunque prese con le pinze, come si suol dire. L’utente UnclePan, ad ogni modo, non ha un track record perfetto, ma tempo addietro fece trapelare accuratamente che l’Apple Watch Series 7 sarebbe stato disponibile nelle nuove dimensioni 41 mm e 45 mm.