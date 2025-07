iPhone 17 Pro: cambia il layout del MagfSafe

I prossimi iPhone 17 Pro e 17 Pro Max che Apple lancerà sul mercato questo autunno avranno un nuovo layout per il sistema MagSafe, sebbene i cambiamenti non siano di grossa portata rispetto ai modelli di smartphone del colosso di Cupertino esistenti. Lo si apprende da una recente foto, visibile in dettaglio tramite il link in fonte, diffusa online nelle scorse dal noto e solitamente abbastanza affidabile leaker Majin Bu.

iPhone 17 Pro: Apple rivede il layout del MagSafe

Andando più in dettaglio, il leaker ha condiviso una foto della presunta matrice dei magneti MagSafe per custodie di terze parti per iPhone 17 Pro e 17 Pro Max. Sui modelli di iPhone esistenti con MagSafe, i magneti formano un cerchio completo, mentre il nuovo layout ha un’apertura.

Considerando il fatto che di recente sono state diffuse indiscrezioni secondo cui Apple sarebbe intenzionata a spostare il logo presente sul retro degli iPhone 17 a causa del modulo fotocamera posteriore sempre più grande, l’adozione del nuovo layout per il MagSafe ha quindi uno scopo ben preciso: evita di coprire la “mela morsicata”.

Ad ogni modo, i produttori di custodie per iPhone con cui si è interfacciato Majin Bu hanno riferito che gli accessori MagSafe esistenti rimarranno compatibili con i modelli di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, per cui sembra che questo cambiamento sia puramente estetico, senza alcun miglioramento funzionale.

Da notare, però, che in precedenza è stato vociferato che le varianti Pro della nuova gamma di iPhone potrebbero offrire velocità di ricarica MagSafe leggermente superiori rispetto ai modelli precedenti con una versione rinnovata del caricabatterie MagSafe di Apple.