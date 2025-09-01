 iPhone 17: Apple rivoluziona le cover Clear Case
Secondo le indiscrezioni, le custodie ufficiali Clear Case di Apple per la nuova serie iPhone 17 presenteranno delle novità sostanziali.
Majn Bu

Domani Apple svelerà ufficialmente la nuova linea iPhone 17, durante l’evento dedicato che andrà in scena nello Steve Jobs Theater di Apple Park. A tal proposito, nel corso delle ultime ore sono emerse alcune interessanti indiscrezioni che riguardano gli accessori per gli smartphone della “mela morsicata’, più precisamente in merito alle custodie ufficiali Clear Case.

iPhone 17:: cover Clear Case con laccetto e altre novità

Andando più nello specifico, il leaker Majin Bu, solitamente ritenuto abbastanza affidabile quanto si tratta di prodotti a macchio Apple, ha condiviso alcune informazioni su una nuova generazione di cover Clear Case per iPhone 17 Pro e, rispetto a quanto ci si possa aspettare per un accessorio del genere considerato abbastanza semplice, le novità sono sostanziali.

In primo luogo, le custodie saranno compatibili con accessori con laccetto, ufficiali e non, grazie a due fori posizionati nella parte inferiore.

Inoltre, le cover non saranno più totalmente trasparenti. Il gruppo capitanato da Tim Cook ha scelto infatti di adottare una soluzione semi-trasparente, con un’ampia area bianca sul retro che ospiterà il logo dell’azienda. Questo cambiamento sarebbe dovuto alla necessita di cercare di fornire un maggiore bilanciamento a livello visivo.

Oltre a tutto ciò, sarebbero in test pure delle varianti a tinta, vale a dire delle versioni colorate della Clear Case. Queste, però, potrebbero arrivare in un secondo momento come edizioni stagionali o limitate. La scelta appare decisamente singolare, visto e considerato il fatto che per Apple, diversamente da altri produttori, le cover Clear Case sono da sempre associate alla trasparenza totale.

Fonte: Majn Bu

Pubblicato il 1 set 2025

