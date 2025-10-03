iPhone 17: avvio del ciclo più forte del previsto

I nuovi iPhone 17 che Apple ha lanciato sul mercato lo scorso mese stanno andando decisamente alla grande. In una nota agli investitori, Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo sul colosso di Cupertino e parla di un avvio del ciclo per gli smartphone più forte del previsto.

iPhone 17: la domanda ha nettamente superato le aspettative

Andando più in dettaglio, viene indicato che la domanda per i modelli di iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max ha nettamente superato le aspettative. Secondo gli analisti, la strategia della “mela morsicata”, che si basa sul perfezionamento continuo piuttosto che su redesign radicali, pur avendo introdotto cambiamenti importanti sulla scocca posteriore per i dispositivi di quest’anno, sta continuando a spingere molti utenti all’aggiornamento.

Nel report, però, non viene fatta menzione di iPhone Air, che attualmente non è ancora stato lanciato in Cina, pertanto è difficile valutare la domanda globale dell’intera gamma. Ad ogni modo, Morgan Stanley ritiene che il gruppo capitanato da Tim Cook possa aumentare senza problemi la produzione di iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max considerando la forza dimostrata da tutti e tre i modelli.

Inoltre, quest’ottimo avvio della gamma sta alimentando le aspettative per l’arrivo di iPhone 18, previsto per il prossimo anno e di cui si discute a più riprese già da parecchio. A tal riguardo, nel report si legge “una base installata di iPhone ormai invecchiata, unita al primo iPhone pieghevole e a sei nuovi lanci nella prossima generazione, supporti una crescita a una cifra medio-alta anno su anno delle entrate iPhone fino al FY27, anche senza includere l’impatto dell’AI.”