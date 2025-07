iPhone 17: cornici ultrasottili anche sui modelli base

L’iPhone 16 Pro e il 16 Pro Max attualmente in commercio sono i modelli di smartphone Apple con le cornici più sottili di sempre, ma stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore questo cambiamento di design si espanderà anche ai modelli di iPhone 17 in arrivo a settembre, varianti base incluse.

iPhone 17: cornici sottilissime anche su modello base a Air

L’account Digital Chat Station sul social network cinese Weibo riferisce infatti che la nuova gamma di smartphone del colosso di Cupertino in dirittura d’arrivo presenterà cornici ultrasottili. In particolare, ciò significa che la variante standard e l’inedita 17 Air avranno cornici più sottili al pari di quanto viene proposto sui modelli Pro.

Alla luce di ciò e in base ai dettagli emersi sino ora, ci si aspetta che la nuova serie di smartphone della “mela morsicata” presenti le seguenti caratteristiche.

iPhone 17: display da 6,3 pollici con cornici ultrasottili

iPhone 17 Air: display da 6,6 pollici con cornici ultrasottili

iPhone 17 Pro: display da 6,3 pollici con cornici ultrasottili

iPhone 17 Pro Max: display da 6,9 pollici con cornici ultrasottili

Secondo Digital Chat Station, inoltre, l’iPhone 17 standard manterrà un design molto simile a quello del suo predecessore, ma beneficerà comunque di questi miglioramenti visivi e di ergonomia. Il vero salto lo faranno, ancora una volta, i modelli Pro, che riceveranno un upgrade degno di nota anche sul fronte fotocamere, implementando un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 5x e un modulo fotografico più ampio.

Da tenere presente che l’account Digital Chat Station è generalmente ritenuto abbastanza affidabile e in passato ha già fatto trapelare informazioni accurate sui futuri prodotti Apple, come i dettagli relativi alla fotocamera per iPhone 15 e iPhone 15 Plus.