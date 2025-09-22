iPhone 17: domanda oltre le attese per il modello base

Apple sta incrementando la produzione del modello base di iPhone 17 a causa della forte e inaspettata domanda per il dispositivo. Gli ordini nel fine settimana sono andati ben oltre le previsioni e per questo il colosso di Cupertino ha incaricato due sue fornitori di aumentare la produzione giornaliera di iPhone 17 di almeno il 30%.

iPhone 17: Apple aumenta la produzione del modello base del 30%

A riferire lo scenario è stata la testata The Information con un report condiviso nelle scorse ore, sottolineando che la decisione dell’azienda della “mela morsicata” di aumentare la produzione della versione base di iPhone 17, venduto in Italia al prezzo di partenza di 979 euro, suggerisce che i modelli 17 Pro e 17 Pro Max non stanno vendendo bene come al solito quest’anno. Se le cose stanno effettivamente in questa maniera, ciò potrebbe avere conseguenze per il margine lordo di Apple e per le entrate relative al trimestre di settembre.

In vista del lancio dell’iPhone 17, Apple ha originariamente assegnato il 25% della produzione al modello standard, il 10% della produzione ad iPhone Air e il 65% della produzione ai modelli 17 Pro e 17 Pro Max, visto e considerato che questi ultimi sono in genere i dispositivi più venduti dall’azienda.

È bene tenere presente che il gruppo capitanato da Tim Cook aggiorna le previsioni dei suoi dispositivi su base settimanale, pertanto non è assolutamente da escludere che il mix dei modelli dei suoi smartphone a cui i fornitori viene chiesto di dare priorità potrebbe cambiare durante i prossimi giorni, andando a ribaltare parzialmente o totalmente la situazione.