iPhone 17 e 17 Air non supporteranno il ProMotion

Questo settembre Apple toglierà i veli alla sua nuova gamma di smartphone, gli iPhone 17, e nel mentre continuano a circolare indiscrezioni riguardo quelle che saranno le caratteristiche dei dispositivi. A tal riguardo, si è vociferato più volte che questa volta la tecnologia ProMotion sarà disponibile anche per i modelli non Pro, ma secondo le indiscrezioni delle ultime ore le cose, in realtà, non andranno in questo modo.

iPhone 17 e 17 Air senza ProMotion

Andando maggiormente in dettaglio, in base a quanto riferito sul social network Weibo dall’account Fixed Focus Digital, abbastanza noto nel settore per aver spesso fornito anticipazioni che si sono poi rivelate esatte, Apple adotterà per i modelli base del 2025, dunque per iPhone 17 e 17 Air, un pannello da 120Hz privo di refresh rate adattivo.

Detta in altri termini, non verrà supportato il ProMotion. La tecnologia utilizzata sarebbe invece la classica LTPS, già presente negli attuali iPhone 16 e 16 Plus, ma con refresh rate fisso raddoppiato rispetto ai 60Hz attuali.

Chiaramente, l’adozione di un pannello a 120Hz, seppur fisso, garantisce comunque un’esperienza visiva nettamente più fluida durante lo scroll, le animazioni e l’interazione con l’interfaccia.

L’assenza di refresh rate dinamico, però, implica un maggior consumo di batteria, in quanto il display viene aggiornato in maniera costante anche quando vengono proposti contenuti statici. Vi è poi da mettere in conto che in assenza del ProMotion iPhone 17 e 17 Air non saranno in grado di supportare l’always-on display, che consente di visualizzare orologio, widget e notifiche sulla schermata di blocco anche quando il telefono è in stand-by.