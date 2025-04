iPhone 17 ha superato il primo step di produzione

Apple ha raggiunto un importante traguardo nello sviluppo della serie iPhone 17. In base a quanto riferito nelle scorse ore dalla redazione del DigiTimes, infatti, almeno uno dei modelli ha superato l’Engineering Validation Testing (EVT), ovvero la prima fase cruciale dei test hardware.

iPhone 17 ha superato l’Engineering Validation Testing (EVT)

L’Engineering Validation Testing è uno dei primi e più importanti step nella catena di sviluppo dei nuovi iPhone. Durante questa fase, il colosso di Cupertino testa i prototipi al fine di verificare che l’hardware funzioni in modo corretto e rispetti i rigidi standard qualitativi imposti dall’azienda.

In questa fase, fondamentale e che che conferma la tabella di marcia verso il consueto lancio di settembre, sono però possibili ancora piccole modifiche alle specifiche tecniche Ad esempio, l’analista Ming-Chi Kuo ha recentemente affermato che il gruppo capitanato da Tim Cook prenderà entro maggio la decisione finale riguardo il se dotare l’iPhone 17 base di 8 GB o di 12 GB di RAM. Per quanto concerne iPhone 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max, invece, l’analista non ha il benché minimo dubbio sul fatto che la RAM sarà da 12 GB.

Una volta completato l’EVT, i dispositivi passano agli ultimi due step prima che venga avviata la produzione: il Design Validation Test (DVT), una fase in cui si sottopone a verifica la resistenza agli urti, la compatibilità con accessori e la stabilità del dispositivo sotto stress termico, e il Production Validation Test (PVT), che utilizza invece prototipi quasi definitivi, praticamente identici ai dispositivi finali, per affinare i processi industriali e ridurre gli scarti di fabbrica.