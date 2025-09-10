iPhone 17: maggiore autonomia in alcuni paesi

Ieri sono stati annunciati i nuovi iPhone 17 e con essi Apple ha introdotto per la prima volta in assoluto dei modelli con supporto esclusivo per eSIM destinati ad alcuni paesi. Questi modelli si caratterizzano non solo per il dato in questione, ma anche per il fatto che offrono maggiore autonomia della batteria.

iPhone 17: fino a due ore aggiuntive di riproduzione video per i modelli eSIM

Confermando quanto si era già vociferato in precedenza, Apple ha realizzato dei modelli di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max solo eSIM in alcuni paesi, tra cui Bahrain, Canada, Guam, Giappone, Kuwait, Messico, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Isole Vergini.

Tali modelli dispongono di una batteria ancora più grande, sfruttando lo spazio precedentemente occupato dallo slot per la SIM fisica. La conferma arriva diretatmena dallo stesso colosso di Cupertino, che sostiene che le varianti dei suoi smartphone solo eSim offrono due ore aggiuntive di riproduzione video, dunque fino a circa il 5-7% in più.

Per cui, l’iPhone 17 Pro solo eSIM offre fino a 33 ore di riproduzione video e fino 30 ore di riproduzione video in streaming, mentre la controparte con supporto per la SIM fisica offre fino a 31 ore di riproduzione video e fino a 28 ore di riproduzione video in streaming. L’iPhone 17 Pro max solo eSIM, invece, offre fino a 30 ore di riproduzione video e fino a 35 ore di riproduzione video in streaming, mentre la versione con supporto per la SIM fisica offre fino a 37 ore di riproduzione video e fino a 33 ore di riproduzione video in streaming.