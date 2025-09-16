iPhone 17: modalità adattiva abilitata di default

I nuovi iPhone 17 che Apple ha annunciato la scorsa settimana durante l’evento di presentazione ad essi dedicato hanno l’opzione Alimentazione adattiva di iOS 26 abilitata per impostazione predefinita. Lo si apprendere dallo stesso colosso di Cupertino, mediante la consultazione di un documento di supporto diffuso dall’azienda che va a fare luce sulle caratteristiche della funzionalità in questione.

iPhone 17: Alimentazione adattiva abilitata per impostazione predefinita

L’opzione Alimentazione adattiva ha lo scopo di regolare l’autonomia dell’iPhone nei giorni in cui si utilizza più energia della batteria del solito. Può regolare il consumo energetico, ridurre la luminosità dello schermo e limitare l’attività in background. È altresì progettata per attivare la modalità di basso consumo quando la batteria dell’iPhone scende al 20%.

L’opzione è disponibile per tutti i modelli di iPhone 17, ma anche per iPhone 16, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, ma viene proposta di default soltanto sugli ultimi smartphone della “mela morsicata”, mentre su tutti gli altri risulta disabilitata e va attivata intervenendo dalle impostazioni di iOS. Ovviamente, qualora non gradita, la modalità Alimentazione adattiva può essere disabilitata anche sui più recenti smartphone Apple.

Da notare che la modalità Alimentazione adattiva sfrutta l’intelligenza artificiale, pertanto è disponibile solo sui modelli di iPhone che supportano Apple Intelligence. Apple sostiene che prevede quando si ha bisogno di una durata della batteria extra in base ai recenti modelli di utilizzo e si adatta di conseguenza. La funzionalità, comunque, non interferisce con le attività che richiedono le massime prestazioni, come l’uso della fotocamera o i giochi in modalità di gioco.