iPhone 17: nuove tecniche di fusione tra vetro e metallo

Il design degli iPhone 17 a cui saranno tolti i veli quest’anno andrà molto probabilmente a caratterizzarsi per una transizione più fluida tra i bordi del dispositivo e la cover posteriore, grazie all’uso da parte di Apple di un nuovo processo di fusione tra vetro e metallo.

iPhone 17: nuove tecniche di produzione per il design

A riferire lo scenario è stato il leaker Fixed Focus Digital sul social network cinese Weibo, affermando che i fornitori dicono che per gli iPhone 17 il colosso di Cupertino abbia deciso di attuare una “revisione del processo”, il che suggerisce la messa in atto di nuove tecniche di produzione per creare transizioni più fluide tra materiali diversi tra il modulo fotocamera e il retro del dispositivo.

La principale novità riguarderebbe il passaggio da una connessione “a scalino” a una “a pendenza”. In altri termini, il modulo della fotocamera non risulterà più sporgere bruscamente rispetto alla scocca, ma si integrerà con una transizione più dolce ed elegante.

Per iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, Apple avrebbe pianificato di eliminare il telaio in titanio, tornando invece all’alluminio. Insieme a un telaio in alluminio, si dice che i modelli Pro della futura gamma di iPhone includano un supporto in mezzo alluminio e mezzo vetro, piuttosto che un retro interamente in vetro. La metà superiore del retro sarà realizzata in alluminio, mentre la metà inferiore continuerà ad essere realizzata in vetro per supportare la funzionalità di ricarica wireless.

Sempre sui modelli Pro della gamma iPhone 17, si ritiene che Apple stia pianificando un modulo della fotocamera “rettangolare” più grande realizzato in alluminio piuttosto che in vetro.