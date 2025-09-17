iPhone 17: preordini ben oltre le aspettative

I nuovi iPhone 17 che sono stati annunciati da Apple la scorsa settimana sono già un grandissimo successo. In base a quanto riferito dall’analista Ming-Chi Kuo, infatti, i preordini registrati durante il primo weekend hanno superato quelli dello scorso anno con la serie iPhone 16, indice di un elevatissimo interesse da parte degli utenti.

iPhone 17: obiettivo di produzione del 25% superiore nel terzo trimestre 2025

Dopo aver esaminato i tempi di consegna, Kuo ha riferito che l’obiettivo di produzione di Apple per iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max per il terzo trimestre quest’anno è stato del 25% superiore rispetto agli stessi modelli nel terzo trimestre 2024. Anche con una produzione aumentata, i tempi di consegna stimati sono circa una settimana in più, il che suggerisce una maggiore domanda per i nuovissimi “melafonini”.

Di tutti i modelli, l’iPhone 17 Pro Max continua a essere quello più ricercato. Il colosso di Cupertino ha aumentato la produzione del 60% circa rispetto ad iPhone 16 Pro Max, ma pur in tal modo i tempi di consegna sono simili per i due modelli.

Per quanto riguarda iPhone Air, il discorso è leggermente diverso. Il gruppo capitanato da Tim Cook mirava a una produzione tre volte superiore nel terzo trimestre di quest’anno rispetto a quanto fatto con iPhone 16 Plus nel 2024, essendo il modello che va a sostituire, e sembra che tutto sia andato come previsto in quanto non si sarebbero verificati ritardi. Kuo tuttavia ritiene che le vendite di iPhone Air debbano essere monitorate per un periodo di tempo più lungo prima di poter raggiungere una valutazione equa.