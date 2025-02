iPhone 17 Pro: Apple testa la ricarica wireless inversa

Secondo quanto riferito, Apple sta testando una funzione di ricarica inversa wireless per i suoi prossimi iPhone 17 Pro che renderebbe gli smartphone in grado di fornire energia ad altri dispositivi della “mela morsicata”.

iPhone 17 Pro: ricarica wireless inversa in test

Ad asserire la cosa è stato, nelle scorse ore, il leaker Instant Digital sul social network cinese Weibo. Più precisamente, viene indicato che Apple sta sperimentando una funzione di ricarica wireless da 7,5 W per gli iPhone 17 Pro, la quale potrebbe essere utilizzata per caricare altri accessori del gruppo di Cupertino, come AirPods, Apple Watch o potenzialmente un prossimo battery pack MagSafe. Il leaker non sa però se la funzione sarà effettivamente abilitata sui dispositivi quando verranno lanciati ufficialmente.

Ricordiamo che in precedenza si è a lungo discorso in merito alle capacità di ricarica wireless inversa degli iPhone. Nel 2021, poi, Apple ha rilasciato il MagSafe Battery Pack per iPhone 12 e modelli più recenti. Quando collegato a un iPhone che si stava caricando tramite Lightning, lo smartphone poteva fornire alimentazione al MagSafe Battery Pack. Questo è stato il primo caso in cui un iPhone è stato in grado di instradare l’alimentazione a un dispositivo accessorio.

Apple ha smesso di vendere il MagSafe Battery Pack a settembre 2023 con il lancio della gamma iPhone 15, che ha abbandonato la connettività Lightning in favore di quella di USB-C. I modelli iPhone 15 e successivi supportano la carica inversa tramite la porta USB-C per Apple Watch, AirPods e altri dispositivi più piccoli con Power Delivery fino a 4,5 watt, ma la funzione di ricarica inversa wireless per i dispositivi Apple non è stata implementata dall’interruzione del MagSafe Battery Pack.