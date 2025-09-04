iPhone 17 Pro: display più luminoso e altre novità

La prossima settimana saranno annunciati ufficialmente i nuovi iPhone 17 di Apple. Nel mentre, però, continuano ad emergere dettagli riguardo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei deivce. A tal riguardo, nelle scorse ore è stato possibile apprendere che iPhone 17 Pro e 17 Pro Max saranno caratterizzati da significativi miglioramenti per quel che concerne il display, la gestione termica e la batteria.

iPhone 17 Pro: display, gestione termica e batteria migliorati

Andando più nello specifico, il leaker noto come Instant Digital sulla piattaforma social cinese Weibo sostiene che i modelli Pro della nuova serie di smartphone della “mela morsicata” saranno dotati di un display con una maggiore luminosità, rendendolo più adatto per l’uso alla luce solare diretta per periodi prolungati. L’iPhone 16 Pro e il 16 Pro Max hanno una tipica luminosità massima di 1.000 nit, ma possono aumentare fino a un picco di 2.000 nit per un breve periodo all’aperto.

Inoltre, il frame rate dei giochi sarà più stabile grazie all’architettura termica ridisegnata del dispositivo. Fram-drops e lag si verificheranno pertanto con meno frequenza. Allo stesso modo, le prestazioni durante le riprese di video 4K a 60 fps in condizioni esterne calde, come la luce solare diretta in estate, saranno migliorate.

I modelli Pro della gamma iPhone 17 sono altresì candidati a diventare gli smartphone apple con la durata della batteria più lunga fino ad oggi, grazie sia all’incremento della capacità che alla migliore efficienza dell’intero dispositivo. A questo proposito, ricordiamo che in base a precedenti voci di corridoio iPhone 17 Pro Max potrebbe avere una batteria di oltre 5.000 mAh di capacità.