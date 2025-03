iPhone 17 Pro farà registrazioni video in 8K

Il prossimo iPhone 17 Pro di Apple potrebbe fare un enorme balzo in avanti relativamente alla qualità delle registrazioni video, supportando per la prima volta in assoluto l’8K. Secondo un nuovo leak proveniente dall’account cinese Fixed Focus Digital sul social network Weibo, infatti, il colosso di Cupertino sta finalmente per introdurre la novità in questione sulla sua futura gamma di smartphone, grazie al nuovo setup per la fotocamera con tre sensori da 48 MP.

iPhone 17 Pro riprese in 8K e fotocamere con tre sensori da 48 MP

Tutti i modelli di iPhone 16 supportano la registrazione video in 4K, con frame rate fino a 60 fps per le varianti standard, Plus e 16e, e 120 fps per i modelli Pro e Pro Max. Apple aveva già valutato di introdurre la registrazione video in 8K sui modelli Pro, ma sul piano tecnico non vi erano motivazioni sufficienti per poter abilitare questa funzione in vista del lancio, con il teleobiettivo dei modelli Pro che non avrebbe permesso di sfruttare in toto le potenzialità della risoluzione in questione, in quanto il sensore da 12 MP non è sufficiente per risolvere un’immagine da oltre 35 MP.

Da tenere presente che iOS consente di passare da una lente all’altra in fase di registrazione video e limitare le lenti disponibili durante le riprese in 8K, tagliando fuori il teleobbiettivo, rappresenterebbe una scelta discutibile.

Ad ogni buon conto, trattandosi ancora di indiscrezioni non confermate ufficialmente, è bene prendere il tutto con le pinze, come si suol dire, anche in virtù del fatto che al lancio sul mercato dei nuovi iPhone mancano ancora diversi mesi.