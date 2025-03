iPhone 17 Pro: fotocamera posteriore teleobiettivo da 48 MP

In una recente nota di ricerca con la società di investimento GF Securities, l’analista Jeff Pu ha detto che sia l’iPhone 17 Pro che il 17 Pro Max saranno dotati di una fotocamera posteriore teleobiettivo da 48 MP. Si tratta di un notevole passo in avanti rispetto alla fotocamera teleobiettivo da 12 MP che è disponibile sui più recenti modelli Pro di “melafonino”

iPhone 17 Pro: fotocamera da 48 MP, 12 GB di RAM e altre novità

Qualora le cose andassero effettivamente in questo modo (il condizionale è sempre d’obbligo quando si parla di anticipazioni non confermate ufficialmente), significherebbe che, come anticipato da pregresse indiscrezioni, tutte e tre le fotocamere Fusion, Ultra Wide e Teleobiettivo dei modelli Pro di iPhone 17 sarebbero da 48 megapixel.

I dispositivi dovrebbero altresì disporre di un nuovo bumper rettangolare della fotocamera.

Oltre a ciò, l’analista si aspetta che iPhone 17 Pro e 17 Pro Max siano dotati di 12 GB di RAM, come già vociferato. Anche in tal caso, si tratterebbe di un interessante passo in avanti rispetto agli 8 GB dei modelli attuali. Questo aumento della memoria contribuirebbe a migliorare le prestazioni per Apple Intelligence e il multitasking.

Pu si è espresso pure relativamente alle dimensioni dei dispositivi. A suo dire, gli smartphone avranno uno schermo da 6,3 pollici nel caso del modello Pro e da 6,9 pollici per quel che concerne il modello Pro Max.

I dispositivi dovrebbero inoltre portare in dote un chip A19 Pro realizzato con il nuovo processo 3nm di terza generazione di TSMC, N3P.

Ricordiamo che la prossima generazione di smartphone Apple è attesa per questo autunno. La presentazione dovrebbe avvenire, come di consueto, durante un evento ad hoc organizzato dal colosso di Cupertino.