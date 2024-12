iPhone 17 Pro: il modulo fotocamera non sarà orizzontale

Contrariamente a quanto vociferato, il futuro iPhone 17 Pro di Apple non presenterà un layout orizzontale della fotocamera. A rendere nota la cosa è stato, nelle scorse ore, il leaker conosciuto come Instant Digital.

iPhone 17 Pro: il layout delle fotocamere sarà ancora triangolare

In un nuovo post su Weibo, il leaker ha riferito che una fonte ha confermato che mentre l’aspetto del retro dell’iPhone 17 Pro è effettivamente cambiato, il layout delle tre fotocamere è ancora triangolare. La notizia va in contraddizione con altre recenti informazioni sulla catena di approvvigionamento provenienti dalla Cina, che affermavano che il modulo presenta una forma ovale allungata.

Il layout della fotocamera triangolare, implementato a partire da iPhone 11 Pro, ha costituito un significativo cambiamento rispetto ai modelli precedenti, che presentavano un layout della fotocamera verticale più tradizionale. La decisione di Apple di passare a un nuovo design è stata principalmente dettata dalla necessità di ospitare una terza fotocamera sotto forma di Ultra Wide, unitamente a sensori e ottiche migliorati. L’introduzione del nuovo bump della fotocamera ha stabilito un nuovo standard estetico per i modelli successivi, influenzando il design delle versioni a venire fino all’ultimissimo iPhone 16.

A prescindere da ciò, sembra tuttavia che il design di iPhone 17 Pro sia destinato a cambiare nettamente. Settimane addietro, infatti, è stato riferito che la parte posteriore di iPhone 17 Pro e 17 17 Pro Max sarà dotata di un modulo per le fotocamere rettangolare in alluminio piuttosto che in vetro 3D, mentre la metà inferiore continuerà ad essere in vetro al fine di poter supportare la ricarica wireless.