iPhone 17 Pro Max avrà un autonomia da record

L’iPhone 17 Pro Max, a cui Apple toglierà i veli questo settembre, sarà caratterizzato dalla batteria più grande di sempre in un iPhone, o almeno così dovrebbe essere secondo il leaker noto come “Instant Digital” sul social network cinese Weibo.

iPhone 17 Pro Max: batteria da 5.000 mAh

In un nuovo post, il leaker ha infatti elencato le capacità della batteria dell’iPhone 11 Pro Max fino all’iPhone 16 Pro Max e ha aggiunto che l’iPhone 17 Pro Max avrà una capacità della batteria di 5.000 mAh. Ecco, di seguito, l’elenco completo di tutti gli iPhone in questione e della rispettiva capacità massima della batteria.

iPhone 11 Pro Max: 3.969 mAh

iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh

iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4.422 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.676 mAh

iPhone 17 Pro Max: ~5.000 mAh

La durata della batteria dell’iPhone 16 Pro Max è di 33 ore, secondo Apple. Questo è in aumento rispetto alle 29 ore sull’iPhone 14 Pro Max e alle 28 ore sull’iPhone 13 Pro Max. L’iPhone 12 Pro Max aveva, invece, una durata della batteria di sole 20 ore. Con un extra di 300 mAh di capacità della batteria, l’iPhone 17 Pro Max potrebbe essere sulla buona strada per offrire circa 35 ore di durata della batteria, o magari anche di più. Anche i miglioramenti dell’efficienza del chip A19 Pro e del modem Snapdragon X80 di Qualcomm dovrebbero contribuire in modo significativo alla migliore durata della batteria.

Da tenere presente che al momento non vi è ancora nulla di ufficialmente confermato da parte di Apple, pertanto, per quanto il leaker in questione venga ritenuto solitamente affidabile, è comunque bene prendere con le pinze, come si suol dire, le informazioni da esso fornite.