iPhone 17 Pro Max: svelato il possibile design

Come sarà il design del futuro iPhone 17 Pro Max di Apple? A provare a rispondere a questa domanda ci ha pensato il noto leaker Sonny Dickson, condividendo sul social network X un’immagine, visibile i alto. Il cambiamento più evidente riguarda il modulo fotografico, che si discosta dal layout attuale per adottare un design più distribuito.

iPhone 17 Pro Max: ecco il presunto design

Andando più in dettaglio, al posto del classico modulo nell’angolo superiore sinistro, il nuovo layout separa i vari elementi, con il flash, il microfono e il sensore LiDAR che non risultano più essere integrati direttamente nel blocco delle fotocamere, ma hanno una disposizione più ampia.

Questo nuovo sistema, definito “camera bar”, dovrebbe essere presente non solo su iPhone 17 Pro Max, ma anche su iPhone 17 Pro e su iPhone 17 Air, mentre il modello base dovrebbe continuare a mantenere un design simile a quello attuale, senza cambiamenti significativi.

Ricordiamo che in precedenza, invece, era stata vociferata l’adozione di un modulo fotografico in orizzontale, molto simile a quello adoperato sugli smartphone Pixel di Google, ma a quanto pare l’ipotesi è stata accantonata.

Da tenere presente che al momento non vi sono ancora dettagli specifici riguardo quali innovazioni relativamente al comparto fotografico saranno introdotte dal colosso di Cupertino, ma è lecito attendere miglioramenti netti in termini di qualità video, stabilizzazione e con ogni probabilità nuove feature basate sull’intelligenza artificiale. Ad ogni modo, sarà sicuramente possibile saperne di più nei mesi a venire, quando il momento della produzione di massa si avvicinerà in occasione del consueto lancio autunnale.