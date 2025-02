iPhone 17 Pro Max: Dynamic Island più compatta

Per il futuro iPhone 17 Pro Max che dovrebbe essere lanciato sul mercato quest’anno, Apple potrebbe introdurre una Dynamic Island maggiormente compatta rispetto a quanto attualmente proposto. A riferire lo scenario è stato, nelle scorse ore, il leaker Digital Chat Station su Weibo, in accordo con pregresse indiscrezioni. Se la cosa venisse effettivamente confermata, si tratterebbe di un cambiamento significativo nell’evoluzione del design degli smartphone del colosso di Cupertino.

iPhone 17 Pro Max: metalens per Face ID, Dynamic Island più piccola

Andando più in dettaglio, il leaker afferma che iPhone 17 Pro Max adotterà la tecnologia metalens per il Face ID, questa soluzione è particolarmente interessante in quanto integra i componenti del trasmettitore e del ricevitore, consentendo pertanto di ridurre le dimensioni e lo spessore degli elementi strutturali. Come conseguenza, si ottiene una Dynamic Island più piccola sul dispositivo.

A differenza delle tradizionali fotocamere per iPhone, che utilizzano obiettivi curvi per convogliare la luce verso il sensore di immagine, la tecnologia metalens adotta una lente ultrasottile e piatta con nanostrutture microscopiche che controllano e focalizzano con precisione la luce.

Da tenere presente che se, sempre a detta del leaker, la tecnologia sarà applicata anche al prossimo iPad Pro e a un presunto iPad pieghevole.

Ricordiamo che attualmente si tratta solo di indiscrezioni e non vi è ancora nulla di confermato ufficialmente da parte di Apple, motivo per cui tutte le informazioni fornite vanno prese con le pinze, come si suol dire. Ad ogni modo, il leaker dispone di una comprovata affidabilità: in passato, infatti, ha già fornito anticipazioni su vari dispositivi Apple che si sono poi rivelate effettivamente corrette.