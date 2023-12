iPhone 17 Pro Max: teleobiettivo da 48 MP

I nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max d Apple che sono stati da poco immessi sul mercato si caratterizzano per un comparto fotografico di tutto rispetto e per i futuri iPhone 16 sono attese novità ancora più interessanti su tale fronte. La vera svolta, però, si avrà con iPhone 17 Pro Max che, almeno stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, sarà dotato di un teleobiettivo da 48 megapixel.

iPhone 17 Pro Max con teleobiettivo da 48 MP

A riferire la buona nuova è stato l’analista Jeff Pu. In una nota di ricerca della società di investimento Haitong International Securities con sede a Hong Kong che è stata diffusa nel corso degli ultimi giorni, l’analista ha infatti affermato che iPhone 17 Pro avrà un teleobiettivo aggiornato da 48 megapixel, ottimizzato per essere usato con Apple Vision Pro che farà capolino per la prima volta sul mercato negli Stati Uniti all’inizio del 2024. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito all’obiettivo e su come questo andrà a interfacciarsi con il visore del colosso di Cupertino.

A tal riguardo, va tenuto presente che a partire da iOS 17.2, gli ultimi modelli Pro di iPhone possono registrare video spaziali con profondità 3D per la riproduzione su Apple Vision Pro. Se tenuti in orientamento orizzontale, gli obiettivi principali e ultra larghi si combinano per registrare video spaziali con maggiore profondità.

Tornando ai modelli di iPhone 17 Pro, va considerato che dovrebbero venire lanciati a settembre del 2025, per cui devono trascorrere ancora due anni circa e sino ad allora i piani della “mela morsicata” potrebbero non essere finalizzati o comunque potrebbero subire delle modifiche.