iPhone 17 Pro: niente rivestimento anti-riflesso super resistente

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple potrebbe aver deciso di non utilizzare il rivestimento anti-riflesso super resistente ai graffi per il display per i prossimi iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro: niente display con rivestimento anti-riflesso super resistente ai graffi

Andando maggiormente in dettaglio, la primavera scorsa il leaker Instant Digital aveva riferito che il colosso di Cupertino stava lavorando a un nuovo livello di protezione anti-riflesso che era più resistente ai graffi rispetto al Ceramic Shield. Da allora non sono state più diffuse informazioni a tal riguardo, a quanto pare perché non tutto è andato per il verso giusto.

Apple aveva pianificato di utilizzare il rivestimento anti-riflesso per i modelli di fascia alta dei suoi prossimi smartphone, che li avrebbero resi i primi iPhone con un display del genere. La “mela morsicata”, però, avrebbe riscontrato problemi nel processo produttivo, pertanto attualmente non è più una caratteristica pianificata per gli iPhone 17.

Il processo produttivo si sarebbe rivelato troppo lento per poter essere applicato su milioni di dispositivi da produrre, per cui pur essendo stato pianificato solo per i modelli Pro, per quest’anno sembra che non sia fattibile, ma non è escluso che possa esserlo in futuro, ovviamente.

Gli attuali modelli di iPhone hanno un rivestimento oleorepellente resistente alle impronte digitali, ma Apple non si è concentrata in modo particolare sulla tecnologia anti-riflesso. Per Mac e iPad Pro, invece, il gruppo capitanato da Tim Cook offre un display nano-texture che riduce i riflessi.