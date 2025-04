iPhone 17 Pro: non ci sarà nessuna rivoluzione visiva

Da tempo si discute di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di iPhone 17 Pro e in special modo del fatto che il prossimo smartphone di Apple dovrebbe caratterizzarsi per un cambio radicale di design rispetto a quanto proposto sino a questo momento. A detta di Mark Gurman, però, le cose non andranno in questo modo, o almeno non proprio.

iPhone 17 Pro sarà esteticamente simile ad iPhone 16 Pro

Il noto giornalista di Bloomberg, nella sua ultima edizione della newsletter “Power On”, sostiene infatti che il colosso di Cupertino adotterà un approccio molto più conservativo con il design del prossimo modello Pro di iPhone.

Andando maggiormente in dettaglio, secondo Gurman, non ci sarà alcuna rivoluzione visiva nel 2025, con iPhone 17 Pro che sarà esteticamente simile ad iPhone 16 Pro, in special modo nella parte frontale, con la Dynamic Island ancora ben visibile.

Ciò non vuol dire che non ci saranno differenze evidenti. Per il giornalista, i cambiamenti si noteranno soprattutto sul modulo fotocamera posteriore, che subirà qualche modifica, pur mantenendo il medesimo stesso colore del resto della scocca.

Gurman smentisce anche il design a due tonalità, ipotizzato da alcuni rendering, con una zona fotocamera nera in contrasto con una scocca argentata o chiara. “Il design a due tonalità non ci sarà. La zona fotocamera posteriore sarà dello stesso colore del resto del dispositivo. Nessun blocco nero a contrasto.” afferma il giornalista.

La vera svolta, secondo Gurman, arriverà nel 2027, quando Apple festeggerà i 20 anni dall’uscita del primo iPhone. Un anniversario troppo importante per passare inosservato e che sarà celebrato con due dispositivi di grande impatto.