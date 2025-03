iPhone 17 Pro: confermato il design della fotocamera

I prossimi iPhone 17 Pro e 17 Pro Max di Apple dovrebbero presentare una significativa revisione del design e una nuova foto, visibile in alto, presumibilmente scattata su una catena di montaggio, sembra confermare il più grande cambiamento vociferato.

iPhone 17 Pro: un’immagine conferma la barra per la fotocamera orizzontale

Andando maggiormente in dettaglio, secondo pregresse indiscrezioni, iPhone 17 Pro e 17 Pro Max avranno una barra per la fotocamera orizzontale in stile Google Pixel. Questa barra dovrebbe estendersi sulla larghezza del retro del dispositivo, ospitando la configurazione triangolare a tripla fotocamera a sinistra e il flash, il microfono e il sensore LiDAR a destra. Non è chiaro il motivo per cui Apple userebbe questo design, né per cosa sarebbe stato utilizzato lo spazio extra.

I dettagli in questione sarebbero ora stati confermati da un’immagine condivisa su X dal leaker Majin Bu, la quale mostra alcuni componenti del telaio in alluminio o titanio lavorati a CNC per iPhone 17 Pro Max. Le aperture circolari probabilmente corrispondono ad aree per componenti interni come la bobina o la batteria MagSafe. Le parti impilate insieme sembrano fresate con precisione, suggerendo che siano elementi strutturali appena lavorati pronti per un’ulteriore lavorazione.

Sempre relativamente al design, ci sono state anche precedenti voci secondo cui Apple intende rivedere i materiali usati per la scocca. Dopo due generazioni di iPhone Pro con telaio in titanio (iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro), il colosso di Cupertino potrebbe adesso decidere di tornare all’alluminio per i modelli Pro del 2025. L’azienda starebbe infatti testando un design che combina vetro e alluminio per migliorare la resistenza agli urti.