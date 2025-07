iPhone 17 Pro: nuovi render confermano le modifiche al design

I nuovi rendering diffusi in Rete nelle scorse ore dal leaker Majin Bu su X offrono ulteriori conferme sul nuovo design di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max. A quanto pare, non saranno dei semplici ritocchi. Apple sembra infatti intenzionata a cambiare varie cose, sia sul fronte estetico che funzionale.

iPhone 17 Pro: modifiche al design per ragioni estetiche e funzionali

Com’è possibile notare osservando l’immagine in alto (e ancora più in dettaglio tramite il link in fonte), tra le novità più evidenti c’è il ripensamento completo del modulo fotocamera, che ora si estende per tutta la larghezza della scocca posteriore con un layout orizzontale.

In questa nuova configurazione, lo scanner LiDAR e il flash LED vengono spostati sul lato destro, liberando spazio al centro per il riposizionamento del logo, come anticipato nei giorni precedenti, che per la prima volta nella storia degli iPhone viene spostato più in basso.

Questo spostamento ha una conseguenza tutt’altro che di poco conto: il cerchio magnetico del MagSafe sulle cover trasparenti, che di solito si sovrappone perfettamente al logo, ora lo andrebbe a oscurare. La soluzione è la modifica del layout, per cui il cerchio MagSafe verrà interrotto in modo da lasciare intravedere la nuova posizione della “mela morsicata” anche attraverso le custodie.

Ricordiamo che iPhone 17 Pro e 17 Pro Max dovrebbero essere lanciati in autunno, insieme al resto della nuova gamma di smartphone del colosso di Cupertino, con aggiornamenti di rilievo tra cui una fotocamera teleobiettivo da 48 megapixel, una fotocamera frontale da 24 megapixel e il chip A19 Pro.