iPhone 17 Pro, Pro Max e Air: i primi benchmark svelano la potenza

Quanto sono potenti i nuovi iPhone 17 e più precisamente i modelli 17 Pro, 17 Pro Max e Air? A rispondere ci hanno pensato i primi risultati di benchmark per il chip A19 Pro emersi nelle scorse ore nel database Geekbench 6.

iPhone 17: ecco quanto il chip A19 Pro e performante sui modelli Pro, Pro Max e Air

Sulla base di questi primi risultati, il chip A19 Pro sembra offrire prestazioni CPU multi-core fino al 13%-15% più veloci rispetto al chip A18 Pro nei modelli iPhone 16 Pro.

Sul fronte grafico, il chip A19 Pro offre miglioramenti più significativi. Sulla base dei primi punteggi Metal nel database Geekbench 6 la variante GPU 6-core completa del chip nei modelli iPhone 17 Pro è fino al 40% più veloce della GPU 6-core dell’A18 Pro. Nell’iPhone Air, il chip A19 Pro ha una GPU a 5 core ridotta e un primo punteggio Metal lo mostra come circa il 15% più veloce della GPU a 6 core dell’A18 Pro.

Nel suo comunicato stampa dell’iPhone 17 Pro, Apple ha affermato che il chip A19 Pro offre prestazioni “sostenute” fino al 40% migliori rispetto all’A18 Pro. Non è però del tutto chiaro se tale affermazione si riferisse alle prestazioni della CPU o della GPU.

Da notare che sulla pagina dedicata ad iPhone 17 Pro sul sito Apple vengono riportati confronti più realistici. Lì viene indicato che il chip A19 Pro offre prestazioni CPU fino al 20% più veloci rispetto al chip A17 Pro di due anni nei modelli iPhone 15 Pro. Ciò significa che il chip A19 Pro offrirebbe guadagni di prestazioni superiori al 20% rispetto al predecessore, pertanto i risultati di Geekbench che mostrano un aumento dal 13% al 15% anno su anno delle prestazioni della CPU si riveleranno probabilmente accurati.