iPhone 17 Pro: prototipo in test avvistato in California

Al lancio dei nuovi iPhone 17 mancano ancora diverse settimane, ma a quanto pare l’iPhone 17 Pro si è già mostrato dal vivo, in California. Nelle scorse ore, infatti, l’utente Skyfops ha condiviso due foto sul social network X, visibili in dettaglio mediante il link in fonte, che mostrerebbero un prototipo dell’inedito smartphone di casa Apple utilizzato in pubblico a San Francisco, più precisamente pressi di Union Square.

iPhone 17 Pro si mostra in pubblico

In una delle foto, si può vedere una persona che indossa occhiali da sole specchiati che tiene quello che sembra essere un iPhone all’interno di una spessa custodia protettiva nera, che potrebbe essere destinata a mascherare il design dell’iPhone 17 Pro in pubblico. Ha anche quello che sembra essere un iPhone 16 Pro con un adesivo sul retro, che potrebbe nascondere un codice a matrice di dati che consente ad Apple di tracciare gli iPhone interni utilizzati dai dipendenti per scopi di sviluppo.

Le foto, pur essendo sfocate, mostrano sul retro del dispositivo due aperture circolari nell’angolo superiore destro. Questa configurazione combacia con quanto trapelato finora su iPhone 17 Pro, che dovrebbe adottare un modulo fotografico rettangolare con flash LED e scanner LiDAR posizionati verticalmente sul lato destro. Anche i bordi metallici attorno alle lenti appaiono coerenti con i render circolati negli ultimi mesi.

L’utente su X, autore degli scatti, ha aggiunto che una delle persone presenti, presumibilmente un addetto alla sicurezza, avrebbe cercato di frapporsi tra la fotocamera e il soggetto impedire la ripresa.

Il post su X è stato poi rilanciato da Mark Gurman, rinomato giornalista di Bloomberg, che ha commentato con un secco “This looks legit”.