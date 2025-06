iPhone 17 Pro: raffreddamento a camera di vapore

I prossimi iPhone 17 Pro e 17 Pro Max di Apple potranno vantare un sistema di raffreddamento a camera di vapore. A riferirlo, avvalorando pregresse tesi, è stato nelle score ore il noto leaker Majin Bu, condividendo una foto (visibile tramite il link in fonte) di una presunta piastra termica in rame utile proprio a tal scopo.

iPhone 17 Pro: nuovo sistema di raffreddamento come i top di gamma Android

Molti smartphone Android di fascia alta, come ad esempio il Galaxy S25 Ultra di Samsung, sono dotati di un sistema di raffreddamento a camera di vapore, che può gestire la dissipazione del calore all’interno dei dispositivi in modo più efficace rispetto alle lamiere di grafite utilizzate negli iPhone.

Se l’indiscrezione è vera, dunque, i prossimi iPhone Pro saranno i primi modelli di smartphone Apple in assoluto a utilizzare una camera di vapore. Una camera di vapore aiuterebbe a prevenire il surriscaldamento degli iPhone durante attività intensive e sostenute come i giochi

La strutta del nuovo sistema che Apple avrebbe messo a punto consiste in una sottile camera metallica sigillata contenente una piccola quantità di liquido. Quando l’iPhone si riscalda, il liquido si trasforma in vapore e va a dissiparsi sulla superficie della camera. Alla fine, il vapore si raffredda e si condensa, consentendo al processo di ripetersi. Questo sistema aiuterebbe a spostare il calore lontano dal chip A19 Pro che dovrebbe alimentare i modelli di iPhone 17 Pro.

Da tenere presente che per il momento non vi è nulla di ufficialmente confermato da parte di Apple, pertanto, per quanto affidabile possa essere la fonte, le informazioni in questione vanno comunque prese con le pinze, come si suol dire.