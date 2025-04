iPhone 17 Pro sarà disponibile anche in colorazione Sky Blue

Molti dettagli del prossimo iPhone 17 Pro sono già trapelati, ma nelle score ore sono emerse anche alcune interessanti informazioni riguardo quelle che dovrebbero essere le opzioni di colore disponibili e a quanto pare lo smartphone verrà proposto da Apple anche nella tonalità Sky Blue, già vista sull’ultimo modello di MacBook Air.

iPhone 17 Pro: nuova opzione di colore Sky Blue

A rendere nota la cosa è stato il leaker Majin Bu, solitamente ritenuto piuttosto affidabile, oltre che altamente prolifico, quando si tratta di fornire informazioni in anticipo riguardo il mondo della “mela morsicata”.

In base a quanto riferito, dunque, fonti vicine alla catena di approvvigionamento confermano che diversi prototipi di iPhone 17 Pro sono stati realizzati in vari colori, con la tonalità Sky Blue che attualmente è quella favorita. L’aspetto finale dovrebbe essere quello dell’immagine d’esempio visibile in alto.

Nei prototipi, la colorazione Sky Blue sembra ancora più sorprendente della tanto amata Sierra Blue dell’iPhone 13 Pro, con una luminosità e una raffinatezza che la rendono irresistibile. A meno che Apple non cambi rotta all’ultimo minuto, sarà la star dell’evento di lancio di settembre 2025.

Se confermata, dunque, la colorazione Sky Blue rappresenterebbe un’interessante convergenza estetica tra Mac e iPhone, una mossa inedita da parte del gruppo capitanato da Tim Cook, che raramente lancia lo stesso colore distintivo su due linee di prodotto nello stesso anno.

Da notare che ogni anno Apple propone una colorazione speciale per i modelli Pro dei suoi iPhone, alternando toni più neutri a scelte più audaci.