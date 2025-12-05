iPhone 17 Pro: è sparita la Modalità notturna nei ritratti, perché?

Chi ha speso cifre folli per l’iPhone 17 Pro o Pro Max ha meno possibilità di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione rispetto a chi si è tenuto il vecchio telefono. Perché? L’effetto Ritratto, che mette a fuoco il soggetto e sfoca lo sfondo, semplicemente non funziona più con la Modalità notturna.

iPhone 17 Pro senza Modalità notturna per i ritratti

Una pagina di supporto sul sito Apple, scoperta grazie a 9to5Mac, riporta l’elenco dei modelli compatibili con la Modalità notturna con l’effetto Ritratto. iPhone 16 Pro e Pro Max non mancano, iPhone 15 Pro e Pro Max pure, così come i modelli 14, 13 e persino il 12 Pro del lontano 2020. L’iPhone 17 Pro? Assente. Non pervenuto.

La Modalità notturna funziona ancora per le foto standard, i selfie e i video time-lapse sul nuovo modello. Ma se si vuole scattare un ritratto decente con poca luce, buonanotte. Letteralmente.

Non è una scoperta recente, in realtà. Gli utenti di iPhone 17 Pro su Reddit avevano già segnalato il problema il mese scorso. La sua teoria è che si tratti di un bug. Una spiegazione ottimista, considerando che Apple raramente lascia bug così evidenti nei suoi prodotti di punta per settimane.

Apple non ha detto una parola. Nessuna spiegazione sul perché abbiano tolto la funzione, nessun accenno a un possibile ripristino futuro. The Verge ha contattato l’azienda per un commento, per ora tutto tace.

La situazione è grottesca. Gli utenti devono fare i conti con un limite che non esisteva sui modelli precedenti, molto, molto meno costosi dell‘iPhone 17 Pro. Certo, si può comunque scattare foto e registrare video in Modalità notturna usando altri effetti della fotocamera. Ma per quanto riguarda i ritratti, specialmente in ambienti con poca luce, l’iPhone 17 Pro è un passo indietro rispetto ai suoi predecessori. Si paga di più per ottenere di meno. La matematica non torna.

Bug, scelta deliberata o semplice dimenticanza?

Restano le domande senza risposta. È un bug che Apple sta ignorando? Una scelta di design discutibile che nessuno ha pensato di giustificare? O peggio, una limitazione hardware che il nuovo modello non riesce a superare? Quest’ultima ipotesi sarebbe particolarmente imbarazzante, significherebbe che la fotocamera del 17 Pro è tecnicamente inferiore rispetto a quella del 16 Pro in alcuni scenari specifici.

Qualunque sia la ragione, togliere una funzione presente su cinque generazioni consecutive di iPhone Pro senza dire niente a nessuno è una mossa che lascia perplessi. Gli utenti che amano fotografare cene al ristorante, eventi serali con gli amici ora hanno un motivo in meno per comprare l’ultimo modello. Anzi, hanno un motivo in più per tenersi stretto quello vecchio.