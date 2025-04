iPhone 17 Pro: zoom ottico ridotto, ma qualità migliorata

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a un’ulteriore innovazione per la fotocamera dei futuri iPhone 17 Pro. In base a quanto emerso, l’azienda starebbe valutando di ridurre lo zoom ottico, ma di aumentare la qualità.

iPhone 17 Pro: sensore da 48 megapixel, ma zoom ottico di 3.5x

A riferire lo scenario è stato il noto leaker Majin Bu, asserendo che Apple è intenzionata a sostituire l’attuale teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico di 5x con un nuovo sensore da 48 megapixel, ma con zoom ottico di 3.5x.

A prima vista, questa scelta potrebbe rappresentare un passo indietro, ma in realtà le cose non stanno così. La “mela morsicata” utilizzerebbe il crop digitale per offrire uno zoom superiore, simulando uno zoom di 5x o anche di 7x con un’elaborazione intelligente delle immagini. Ciò che ne deriva è una maggiore versatilità nei ritratti, con un’inquadratura più naturale e una maggiore immediatezza nello scatto, mantenendo comunque una qualità d’ingrandimento notevole.

L’idea è essenzialmente la stessa dell’obiettivo principale sugli ultimi iPhone. Sebbene l’iPhone 16 abbia un sensore da 48 megapixel, Apple offre uno zoom digitale di 2x (che l’azienda chiama zoom teleobiettivo) che ritaglia l’immagine completa in una foto da 12 megapixel, risultando in una foto ingrandita decente. Ecco perché Apple dice che l’iPhone 16e ha due fotocamere in una, per esempio.

Il leaker suggerisce che il cambiamento nell’iPhone 17 Pro andrà a beneficio degli utenti, poiché l’attuale obiettivo di 5x richiede agli utenti di allontanarsi dal soggetto per scattare foto ritratto. Con un obiettivo di 3.5x, scattare foto ritratto sarebbe più facile, mentre lo smartphone sarebbe ancora in grado di fotografare con uno zoom digitale fino a 7x.