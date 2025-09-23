iPhone 17: problemi con la connettività Wi-Fi

Lo scorso venerdì è stata avviata la commercializzazione degli iPhone 17. Ad oggi, i nuovi smartphone di casa Apple sono già tra le mani di molti utenti in tutto il mondo e come talvolta accade in queste circostanze stanno cominciando ad arrivare anche le prime segnalazioni riguardo qualche piccolo problema. Alcuni acquirenti, infatti, stanno riscontrando problemi con il Wi-Fi.

iPhone 17: connessione Wi-Fi “a scatti”

Andando più nello specifico, gli utenti coinvolti affermano che la connettività Wi-Fi si interrompe in maniera intermittente su iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Air. Ci sono centinaia di commenti a tal riguardo sul forum di MacRumors, su Reddit e sulla community del supporto Apple.

Per farsi un’idea più chiara della situazione, alcuni riferiscono che il Wi-Fi si disconnette brevemente e poi si riconnette dopo aver sbloccato il dispositivo. Inoltre, poiché CarPlay si basa su una connessione Wi-Fi, il problema può comportare anche la disconnessione da esso. Altri hanno detto che il tutto si verifica mentre indossano un Apple Watch che è abbinato e sbloccato.

Al momento, non è chiaro quanto sia effettivamente diffuso il problema e se si tratti di una difficoltà di natura hardware o software, ma Apple è spesso in grado di risolvere questo tipo di situazioni con un aggiornamento software. A questo proposito, iOS 26.0.1 arriverà presto, ma non è dato sapere se per allora il colosso di Cupertino avrà provveduto a implementare un fix o se sarà necessario attendere un ulteriore update… ammesso ovviamente che il tutto non abbia nulla a che vedere con la meccanica.