iPhone 17: quale caricabatterie Apple ricarica più velocemente?

Un test recente ha messo alla prova l’iPhone 17 con diversi caricabatterie Apple ufficiali, rivelando differenze sorprendenti nei tempi di ricarica. Chi pensava che bastasse collegarlo e aspettare, dovrà ricredersi… Dal classico 5W al più potente 140W, ogni caricatore ha comportamenti diversi, e – sorpresa, sorpresa – non sempre quelli più potenti sono i più efficienti.

iPhone 17 e caricabatterie Apple: ecco il migliore per ogni esigenza

Ecco cosa è emerso dal test:

Caricabatterie da 5W : impiega oltre 3 ore per una ricarica completa;

: impiega oltre 3 ore per una ricarica completa; Caricabatterie da 20W : incluso con molti modelli recenti, porta l’iPhone al 50% in circa 30 minuti;

: incluso con molti modelli recenti, porta l’iPhone al 50% in circa 30 minuti; Caricabatterie da 30W e da 35W : offrono prestazioni simili, con un leggero vantaggio nella fase finale;

: offrono prestazioni simili, con un leggero vantaggio nella fase finale; Caricabatterie da 70W e da 140W: non accelerano la ricarica oltre il limite imposto da Apple.

L’iPhone 17 si ferma comunque a circa 27W di assorbimento massimo. In pratica, usare un caricabatterie da 140W per un iPhone funziona, ma è decisamente sovradimensionato.

Perché l’iPhone non sfrutta tutta la potenza?

Apple limita volontariamente la potenza di ricarica. Lo fa apposta per evitare che la batteria si rovini troppo in fretta. Se la batteria è troppo calda, quasi scarica o vecchia, l’iPhone rallenta automaticamente la ricarica. Ecco perché comprare quel caricabatterie super potente da 140W spesso è uno spreco di soldi. L’iPhone 17 si fermerà comunque al suo limite, che di solito è molto più basso. Quindi si paga tanto per una potenza che non si userà mai.

Qual è il caricabatterie ideale per l’iPhone 17?

Alla fine dei conti? Il vecchio caricabatterie da 20W è ancora il campione. Piccolo, economico e ricarica l’iPhone senza problemi. Fine della storia. Certo, se si ha anche un MacBook o un iPad, allora sì, può essere utile acquistare quello da 30W o 35W. Almeno servirà per tutto e non si avranno cavi sparsi ovunque. Ma se l’obiettivo è solo far tornare in vita l’iPhone la mattina, meglio lasciar perdere i caricabatterie da 70W o 140W che costano un occhio della testa e tutto sommato non servono a molto.