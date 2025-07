iPhone 17: solo il modello Air sarà in titanio

Secondo l’analista Jeff Pu specializzato in prodotti a marchio Apple, il tanto chiacchierato e atteso iPhone 17 Air, il modello di iPhone ultra-sottile che dovrebbe essere presentato quest’anno insieme al resto della gamma, avrà una struttura in titanio e sarà l’unico a vantare questa caratteristica.

iPhone 17: struttura in titanio solo per il modello Air

In una nota per gli investitori con la società di ricerca azionaria GF Securities questa settimana, Pu ha infatti riferito che iPhone 17 Air avrà cornici in titanio, mentre il modello base, il 17 Pro e il 17 Pro Max avranno cornici in alluminio.

Non è chiaro perché iPhone 17 Air avrebbe una cornice in titanio, visto e considerato che l’alluminio è un materiale più leggero e risulterebbe pertanto maggiormente adatto al design ultra-sottile del dispositivo. Il titanio, però, è generalmente più resistente dell’alluminio, per cui forse il suo impiego è necessario per garantire che il telaio sottile dello smartphone non ceda facilmente.

Da tenere presente che l’anno scorso, Ming-Chi Kuo, un altro noto analista specializzato in prodotti Apple, ha asserito che le cornici di iPhone 17 Air avrebbe utilizzato sia titanio che alluminio, per cui potrebbe esserci un mix di entrambi i materiali. Il colosso di Cupertino ha sicuramente le sue ragioni e potrebbe discuterne durante il suo evento di presentazione dei nuovi smartphone che dovrebbe andare in scena questo settembre, come di consueto.

Dall’iPhone X nel 2017, tutti i modelli di iPhone di fascia alta si sono caratterizzati per l’adozione di cornici in acciaio inossidabile o titanio, dunque il ritorno a un telaio in alluminio per i modelli Pro quest’anno sarebbe un cambiamento tutt’altro che di poco conto.