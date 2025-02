iPhone 17: stesso pannello OLED del 16 Pro

Tutti i modelli di iPhone 17 che Apple lancerà sul mercato quest’anno utilizzeranno il pannello OLED M14 ad alte prestazioni di Samsung. A riferirlo è stato nelle scorse ore il leaker Instant Digital con un post sul social network Weibo.

iPhone 17: pannello OLED M14 per tutti i modelli

Scendendo maggiormente in dettaglio, la serie “M” di pannelli OLED di Samsung è realizzata per gli smartphone di punta, mentre “14” si riferisce al numero di materiali ad alte prestazioni utilizzati per produrli.

Il pannello M14 è stato utilizzato nei modelli iPhone 16 Pro di Apple dello scorso anno e offre un aumento del 30% della luminosità insieme a una maggiore longevità rispetto al precedente pannello M13, grazie a ottimizzazioni nell’efficienza dello strato che emette blu.

Stranamente, l’ultimo Galaxy S25 Ultra di Samsung utilizza una versione migliorata del vecchio pannello M13, pertanto sembra che il normale iPhone 17 e iPhone 17 Air possano avere un display oggettivamente migliore almeno sotto alcuni aspetti.

L’uso da parte di Apple del pannello M14 per tutti i modelli ha senso, poiché che l’azienda è intenzionata a espandere il ProMotion a tutti gli iPhone 17, non solo alle varianti Pro come invece accade ora, per raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120Hz per uno scorrimento più fluido e per i contenuti video quando necessario.

In particolare, il ProMotion consentirebbe anche al display di iPhone 17 e iPhone 17 Air di scendere a una frequenza di aggiornamento più efficiente dal punto di vista energetico fino a 1Hz, così da poter fruire della funzione Always On Display in grado di mostrare l’orologio, i widget, le notifiche e lo sfondo della schermata di blocco anche quando il device è bloccato.