iPhone 17: tutti i modelli con chip Wi-Fi di Apple

Questa settimana Apple ha tolto i veli al tanto chiacchierato e atteso iPhone 16e, che va a caratterizzarsi per essere il primo “melafonino” in assoluto ad essere dotato del modem C1 proprietario. In futuro, però, tutti gli smartphone dell’azienda accoglieranno questo cambiamento, molto probabilmente già a partire dalla gamma iPhone 17 attesa per quest’autunno.

iPhone 17: modem Apple su tutti i modelli

A riferire lo scenario è stato, nelle scorse ore, l’analista Ming-Chi Kuo, suggerendo che il passaggio di Apple al suo chip Wi-Fi potrebbe avvenire già quest’anno. In un post condiviso su X, infatti, Kuo ha riferito che tutti i prossimi modelli di iPhone 17, dunque il modello base, quello Plus, il Pro e il Pro Max, saranno dotati del modem progettato da Apple.

In precedenza, Kuo aveva suggerito che almeno un modello della serie iPhone 17 avrebbe potuto presentare il modem proprietario e che l’azienda avrebbe aggiornato il resto dei modelli nei successivi tre anni. Secondo le ultime informazioni, però, dopo aver abbandonato Qualcomm con l’iPhone 16e, il colosso di Cupertino è pronto a separarsi dai chip Wi-Fi di Broadcom sin da subito.

Da tenere presente che il passaggio al modem di Apple non solo aiuterà a ridurre i costi per l’azienda, ma migliorerà la connettività tra i dispositivi della “mela morsicata”.

Gli attuali modelli di iPhone 16 supportano il Wi-Fi 7 e sono dotati di specifiche limitate, ma gli iPhone 17 potrebbero sfruttare simultaneamente le bande Wi-Fi 7 a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, consentendo un trasferimento dati più rapido, una migliore copertura e una latenza ridotta.