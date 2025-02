iPhone 17: velocità di ricarica cablata fino a 35 W

Coloro che sperano in velocità di ricarica cablate significativamente maggiori sui device mobile di casa Apple, con la gamma iPhone 17 di quest’anno potrebbero rimanere parecchio delusi, se l’ultima indiscrezione corrisponde al vero, visto e considerato che si parla di un massimo di 35 W.

iPhone 17: velocità di ricarica cablata invariata

Andando più nello specifico, in una nota della società di investimento GF Securities, ottenuta dalla redazione di MacRumors questa settimana, Jeff Pu, l’analista della catena di approvvigionamento di Apple, ha detto che gli iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max supporteranno tutti velocità di ricarica cablata fino a 35 W.

L’anno scorso, il sito Web ChargerLAB aveva scoperto che i modelli iPhone 16 Pro avevano raggiunto velocità massime di ricarica prolungata di circa 30 W. In un’immagine veniva mostrato l’iPhone 16 Pro Max raggiungere una velocità di ricarica massima di 37 W con l’adattatore di alimentazione USB-C da 140 W di Apple, ma non è chiaro per quanto tempo il dispositivo abbia continuato a caricare a quella velocità.

Il sito PhoneArena, invece, aveva ottenuto risultati simili con l’iPhone 16, riferendo per l’appunto che il dispositivo aveva raggiunto una velocità di ricarica massima di 38 W quando era sotto carichi estremamente pesanti come test di benchmark o giochi.

Con gli attuali iPhone che stanno già raggiungendo le massime velocità di ricarica cablata nella gamma di 35 W, pare quindi che non ci saranno miglioramenti significativi per quanto riguarda i futuri iPhone 17.

Pu non ha invece rivelato la velocità di ricarica wireless MagSafe per nessun modello di iPhone 17, ma gli attuali di iPhone 16 possono caricare fino a 25 W in tal caso.